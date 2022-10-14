Джордж Клуни и Джулия Робертс объяснили, почему они никогда не встречались

Когда речь заходит о Джордже Клуни и Джулии Робертс, постоянно кажется, что эти двое — больше чем друзья и коллеги и создают вокруг себя некий ореол романтики. Однако актер и актриса никогда не встречались. Даже попыток не делали.

Они познакомились на рубеже веков на съемках фильма «Одиннадцать друзей Оушена» и всегда были просто хорошими друзьями.

В новом парном интервью для издания Access Hollywood знаменитую пару спросили, запрещали ли они когда-нибудь друг другу влюбляться.

«Не встречаться друг с другом? Я не думаю, что нам нужно было заявлять об этом… Все и так казалось правильным», — ответила Робертс.

«Джулия всегда была в отношениях. Или я был в отношениях, и мы сразу стали верными друзьями, — подключился Клуни. — И таким образом не было ничего, не было ничего, кроме веселья для нас. Так что я не думаю, что у нас когда-либо вставал такой вопрос».

После этого Джордж и Джулия попытались разыграть сценку, будто они флиртуют друг с другом, и актриса закашлялась от смеха.