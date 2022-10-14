«Я дышу плохо, у меня больное сердце»: вдова Караченцова готова уйти из «Ленкома»

Людмила Поргина так и не смогла найти общий язык с Марком Варшавером. Недавно актриса так поругалась с директором «Ленкома», что ей пришлось вызвать скорую.

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Вдова Николая Караченцова призналась, что до сих пор не до конца пришла в себя после конфликта.