«Я дышу плохо, у меня больное сердце»: вдова Караченцова готова уйти из «Ленкома»

Людмила Поргина так и не смогла найти общий язык с Марком Варшавером. Недавно актриса так поругалась с директором «Ленкома», что ей пришлось вызвать скорую.
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Вдова Николая Караченцова призналась, что до сих пор не до конца пришла в себя после конфликта.
«Мне очень тяжело сейчас: я до сих пор нахожусь на бюллетене. Я дышу плохо, у меня больное сердце. Каждый день принимаю целую кучу таблеток», — рассказала Поргина.
Людмила Андреевна отметила, что если ситуация не разрешится, она вынуждена будет покинуть любимый театр.
«Сейчас идет борьба. И если это не закончится, мне придется уйти. Хотя я обещала умирающему Коле, что обязательно вернусь в наш второй дом — «Ленком», — поделилась артистка.
Напомним, Поргина обиделась на Варшавера из-за того, что он дал ей роли только в массовке. Людмила Андреевна посчитала, что для актрисы высшей категории это просто унизительно.