Джоан Роулинг ответила на вопрос, как она спит по ночам, зная, что потеряла своих читателей

Собаки лают — караван идет. Это поговорка явно подходит писательнице Джоан Роулинг.

Уже несколько лет создательницу «Гарри Поттера» травят в Сети за ее позицию и традиционные ценности. А ведь она лишь несколько раз высказалась в соцсетях о странностях, которые приносит в язык трансгендерное сообщество. Мол, уже и женщин называть женщинами не толерантно и тому подобное.

На знаменитую писательницу ополчились многие защитники ЛГБТ, и даже многие актеры фильмов о Гарри Потере выступили против нее. Армия хейтеров Роулинг считает, что «отменила» всемирно известную даму и нанесла удар по ее литературной карьере.

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Но всю эту ситуацию иронично подытоживает свежий «твит» Джоан от 13 октября.

«Как вы спите по ночам, зная, что потеряли целую аудиторию, покупавшую ваши книги?» — написал женщине анонимный пользователь.

«Я посмотрела свои последние чеки на роялти (авторские отчисления, доходы писателя от продажи книг. — Прим. авт.) и обнаружила, что боль проходит довольно быстро», —​​​​​​​ ответила ему Роулинг.

Итак, хейтерские нападки никак не повлияли на заработки создательницы «Гарри Поттера». Приятно слышать.