Брэд Питт продает компанию Plan B, снявшую фильм «Чарли и шоколадная фабрика»

Голливудский актер Брэд Питт решил выставить на продажу свою продюсерскую компанию Plan B Entertainment. Сумма, которую Питт хочет выручить за свое детище, пока не оглашается, но она явно составит несколько миллиардов долларов.

Plan B сняла такие известные картины как «Чарли и шоколадная фабрика», «12 лет рабства» и «Ешь, молись, люби», а также недавно вышедшую на экраны «Блондинку» с Аной де Армас. На данный момент компания сотрудничает с Amazon Studios и MGM Studios.

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