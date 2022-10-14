Брэд Питт продает компанию Plan B, снявшую фильм «Чарли и шоколадная фабрика»

Голливудский актер Брэд Питт решил выставить на продажу свою продюсерскую компанию Plan B Entertainment. Сумма, которую Питт хочет выручить за свое детище, пока не оглашается, но она явно составит несколько миллиардов долларов.
Plan B сняла такие известные картины как «Чарли и шоколадная фабрика», «12 лет рабства» и «Ешь, молись, люби», а также недавно вышедшую на экраны «Блондинку» с Аной де Армас. На данный момент компания сотрудничает с Amazon Studios и MGM Studios.
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Многие частные инвесторы вкладывают деньги в компании-кинопроизводители, так как популярность потокового вещания увеличила спрос на контент и ускорила его финансовую окупаемость. Странно, что именно сейчас Питт решил избавиться от Plan B.