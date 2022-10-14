Своих бросил, а с чужим возится: Тиграна Салибекова засняли с малышом на «Поляне» «Дома-2»

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков после развода с женой Юлией не демонстрирует желания часто видеться со своими тремя сыновьями Роланом, Эльдаром и Багратом.

Зато отец троих детей с удовольствием нянчится с чужими малышами. В микроблоге Тигран Салибеков поделился видео, на котором запечатлено, как он пытается поиграть с годовалым ребенком участницы проекта Клавы Безверховой.

Правда, маленький Роберт как-то прохладно отнесся к сюсюканиям взрослого дяди. Вероятно, малыш чувствует, что Тигран Салибеков не тот человек, которому стоит доверять.