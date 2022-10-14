Именинник ждет: почему Алла Пугачева не спешит поздравлять Валентина Юдашкина с днем рождения

Все ждут, когда же свои поздравления имениннику передаст Алла Пугачева. Но Примадонна по неизвестной причине пока хранит молчание.

Не исключено, что она поздравила Валентина Юдашкина не публично. А может, намерена разместить публикацию в соцсети немного позднее.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Алла Пугачева дружна с семьей Марины и Валентина Юдашкиных. Во время своего недавнего приезда в Россию Примадонна побывала в гостях в особняке пары и познакомилась с их маленькой внучкой Агатой.