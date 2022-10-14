Именинник ждет: почему Алла Пугачева не спешит поздравлять Валентина Юдашкина с днем рождения

В эту пятницу, 14 октября, свой день рождения отмечает прославленный кутюрье Валентин Юдашкин. Ему исполнилось 59 лет.
К этому моменту Валентин Юдашкин успел получить поздравления от своей семьи — жены Марины Юдашкиной и дочери Галины.
Публикации в соцсети Валентину Юдашкину посвятили Кристина Орбакайте и Татьяна Навка. В комментариях к посту Марины Юдашкиной мэтра с 59-летием поздравили Игорь Николаев, певица Зара, Эвелина Хромченко, Игорь Гуляев и другие знаменитости.
Все ждут, когда же свои поздравления имениннику передаст Алла Пугачева. Но Примадонна по неизвестной причине пока хранит молчание.
Не исключено, что она поздравила Валентина Юдашкина не публично. А может, намерена разместить публикацию в соцсети немного позднее.
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Напомним, Алла Пугачева дружна с семьей Марины и Валентина Юдашкиных. Во время своего недавнего приезда в Россию Примадонна побывала в гостях в особняке пары и познакомилась с их маленькой внучкой Агатой.