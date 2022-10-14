«Удивительно похожи!»: стало известно, кто сыграет принцессу Диану, Уильяма и Гарри в шестом сезоне сериала «Корона»

Западные СМИ сообщают о начале съемок шестого и финального сезона полюбившегося многим сериала «Корона», посвященного Британской королевской семье. В этом сезоне будут показаны события, происходившие во второй половине 90-х — начале 2000-х годов.

Принцессу Диану в шестом сезоне, как и в пятом, сыграет 32-летняя австралийка Элизабет Дебики, а в роли Чарльза выступит Доминик Уэст. Роль 15-летнего Уильяма досталась юному Руфусу Кампа, а более старшего — в период начала ухаживания за Кейт Миддлтон — Эд Маквей.

Забавный рыжий мальчик Уилл Пауэлл, который сошел бы за своего в семейке Уизли, сыграет маленького Гарри. Имя исполнителя роли скандального принца в старшем возрасте пока не называли.

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