«Бред собачий»: Миро не поверила, что Барановская увела Лепса из семьи

Недавно Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с Григорием Лепсом. Телеведущая заверила, что не уводила певца из семьи.

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Лене Миро показалось, что во время беседы на щекотливую тему у звезды было очень самодовольное выражение лица. По мнению блогерши, теледиве польстило, что ей приписали отношения с именитым певцом.

«И пусть про Лепса — бред собачий. Но баб Юля так довольна, что еле сдерживается, чтобы не расплыться от радости до ушей. Вот это я, вот это ого-го! Посмотрела на себя в зеркало и подумала: могу ведь еще! Ну не могут же люди ошибаться», — написала Миро.

Напомним, Грирорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой 20 декабря 2021 года. Причину разрыва знаменитости не раскрыли. Они были вместе около 20 лет.

По материалам сайта lena-miro.ru.