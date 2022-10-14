Умерла 35-летняя дрессировщица из цирка Никулина Анастасия Стыкан-Федотова

Стало известно о безвременной кончине 35-летней артистки цирка на Цветном бульваре, дрессировщицы Анастасии Стыкан-Федотовой.

Как сообщается. причиной смерти стала онкология, которая была обнаружена у Анастасии Стыкан-Федотовой на поздней стадии.

Трагическую новость в своем телеграм-канале подтвердил директор цирка на проспекте Вернадского, известный цирковой артист и дрессировщик Эдгард Запашный.

«Сегодня ночью в реанимации одной из ведущих московских клиник умерла артистка цирка Никулина Анастасия Стыкан-Федотова. Потомственная артистка, дрессировщица лошадей, лауреат многих цирковых фестивалей, обладательница «Золотого клоуна» в Монте-Карло. Настя не смогла победить рак, который был обнаружен уже в тяжелой стадии. Выражаю искренние соболезнования родителям Насти и всей цирковой семье. Покойся с миром», - написал Эдгард Запашный.

Анастасия Стыкан-Федотова — представительница цирковой династии Федотовых в третьем поколении. Ее бабушка и дедушка Любовь и Борис Федотовы – дрессировщики экзотических животных, а родители — руководители цирка «Сафари» с участием экзотических животных, заслуженные артисты России Елена Федотова и Сергей Нестеров.

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