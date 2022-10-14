Подозреваемая в романе с Брэдом Питтом Эмили Ратаковски высказалась о своем статусе отношений

В новом интервью журналисты попытались выведать у модели Эмили Ратаковски, правда ли она встречается с голливудским актером Брэдом Питтом. Практически сразу после того, как 31-летняя красотка объявила о разводе летом 2022 года, пошли слухи, что ее видели в компании бывшего мужа Анджелины Джоли.

Эмили обошла стороной тему с Питтом и насчет своих нынешних отношений ответила следующее.

«Одна из вещей, о которых я пишу в последнем эссе своей книги, касается контроля и понимания того, что один из лучших способов действительно быть счастливым и иметь некое подобие контроля — это отпустить, — цитирует молодую звезду издание Variety. — Я c недавнего времени одна, по сути, впервые в своей жизни, и я просто чувствую, что наслаждаюсь свободой, не беспокоясь о том, как меня воспринимают».

К сожалению, такой ответ можно было дать и крутя роман с Брэдом Питтом, и не общаясь с ним.