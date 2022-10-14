Теперь и на румынском: Максим Галкин* отвешивал лихие шутки на концерте в Кишиневе

Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: соцсети

Пародист Максим Галкин* развлек публику в столице Молдовы.

Пародист Максим Галкин* после выступлений в Европе отправился в тур по республикам бывшего СССР.

Накануне он дал концерт в столице Молдовы Кишиневе. Как обычно, Максим Галкин* разместил после выступления видеоотчет в микроблоге, чтобы все могли убедить, как тепло принимает его публика в любой точке мира.

В кадре прекрасно виден полный зал и публика, которая рукоплескала пародисту и весело смеялась над его шутками. А шутил Максим Галкин* на этот раз на румынском языке, при этом основная часть концерта шла, конечно же, на русском языке.

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«Спасибо, невероятные зрители в Кишиневе, спасибо, Молдова! Уже почти пять лет прошло с нашей последней встречи в этом прекрасном зале, я был очень рад увидеться!» - написал Максим Галкин* под видео.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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