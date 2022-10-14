Теперь и на румынском: Максим Галкин* отвешивал лихие шутки на концерте в Кишиневе

В кадре прекрасно виден полный зал и публика, которая рукоплескала пародисту и весело смеялась над его шутками. А шутил Максим Галкин* на этот раз на румынском языке, при этом основная часть концерта шла, конечно же, на русском языке.

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