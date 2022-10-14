Шаман презентовал новую патриотическую песню «Вызов»

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Поклонники Шамана оставили сотни восторженных комментариев, заявив, что это, как всегда, прозвучало очень мощно.

«Как ты прекрасен в своем стильном минимализме в этом клипе! Только ты можешь сиять в черном на черном», «Поздравляю тебя, родной, написать саундтрек для ТВ — это очень здорово. Ты талант», «Песня драйвовая, настраивающая на действия. А мы всегда рядом, всегда поддержим. Любовь», «Как всегда, грандиозное потрясающее. Шедевр, драйв, динамика, мощь», — высказались в Сети.

Напомним, Ярослава Дронова поклонники узнали в 2014 году благодаря телепроекту «Голос», где он занял второе место. В 2020 году Дронов запустил авторский проект под псевдонимом Шаман. Музыкант обрел популярность в 2022 году благодаря хитам «Встанем» и «Я русский».