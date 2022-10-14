«Физически не могу раздвоиться»: Юлия Ефременкова оправдалась за отказ от сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова на дня призналась, что на время отказалась от сыновей-близнецов. Она попросила, чтобы новорожденных детей забрали от нее в другую палату.

После того, как Юлию Ефременкову за этот поступок осудили яжматери, она объяснила свой поступок.