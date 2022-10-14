«Физически не могу раздвоиться»: Юлия Ефременкова оправдалась за отказ от сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова на дня призналась, что на время отказалась от сыновей-близнецов. Она попросила, чтобы новорожденных детей забрали от нее в другую палату.
После того, как Юлию Ефременкову за этот поступок осудили яжматери, она объяснила свой поступок.
«Признаюсь честно: я устала... Несмотря на то, что в больнице отличные условия, чуткий и опытный медперсонал, который всегда готов прийти на помощь, все равно 24/7 с детьми находишься именно ты! А когда деток двое, и нет дополнительной помощи в виде еще одной пары рук, моментами становится очень тяжело. Ты просто физически не можешь раздвоиться, когда они одновременно плачут или хотят есть, или у них болит животик и нужно взять на ручки...» - написала Юлия Ефременкова в микроблоге.
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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября. Мальчикам уже три недели. Все это время Ефременкова вместе с детьми находится в клинике, нервы ее на пределе. Но она понимает, что нужно набраться терпения и подождать, когда врачи примут решение и отпустят ее с наследниками домой.