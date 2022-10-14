Экс-жена Константина Меладзе отказалась жить по соседству с Брежневой: улетела в Израиль

Продюсер Константин Меладзе и певица Вера Брежнева с начала известных событий переехали из России в Италию. В Форте-деи-Марми у них в собственности имеется вилла, именно в ней парочка сыграла в 2015 году свою тайную свадьбу.
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Однако, как пишет woman.ru, в этом же городе продюсер поселил и свою бывшую жену Яну Сумм с их совместными тремя детьми.
А сейчас выяснилось, что Яна Сумм не вынесла столь близкого соседства и покинула Италию. В личном блоге экс-жена Константина Меладзе отчиталась, что прилетела в Израиль, где купила квартиру в новом доме с черновой отделкой.
На кадре, который Яна разместила в соцсетях, она позирует на фоне голых стен в многоэтажном доме.
Яна Сумм. Фото: соцсети.