Экс-жена Константина Меладзе отказалась жить по соседству с Брежневой: улетела в Израиль

Однако, как пишет woman.ru, в этом же городе продюсер поселил и свою бывшую жену Яну Сумм с их совместными тремя детьми.

А сейчас выяснилось, что Яна Сумм не вынесла столь близкого соседства и покинула Италию. В личном блоге экс-жена Константина Меладзе отчиталась, что прилетела в Израиль, где купила квартиру в новом доме с черновой отделкой.

На кадре, который Яна разместила в соцсетях, она позирует на фоне голых стен в многоэтажном доме.