В доме брата Бориса Моисеева произошел пожар

Марксу Толкачу, старшему брату умершего недавно Бориса Моисеева, уже 83 года. Вместе с женой он живет в Канаде. Ночь с 13 на 14 октября выдалась для супругов беспокойной. Сработала пожарная сигнализация – дом родственников артиста загорелся.

«Мы проснулись в четыре часа утра, — рассказал Маркс. — У нас шестиэтажный большой дом. И весь шестой этаж был залит водой».

Приехало несколько пожарных машин, здание быстро потушили.

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«Всех вывели на улицу. Ужас, что здесь творилось. Оказалось, что пожар был у наших соседей. Один из них — наркоман, он сейчас лежит в госпитале. А второй был дома. Он уже старый, еле-еле ходит. Наверное, ночью курил и не потушил окурок», - поделился Маркс Толкач с корреспондентами «МК».

Он добавил, что запах гари из квартиры не выветривается, много повреждений, скорее всего, придется делать ремонт.