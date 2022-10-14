«Привет, Чистова»: Надя Ермакова из «Дома-2» взяла фамилию мужа

В жизни бывшей участницы «Дома-2» Надежды Ермаковой произошли большие перемены. На этот раз Надежда сменила уже не свой статус-кво, а фамилию.
В телеграм-канале Надя Ермакова показала свой паспорт с новыми данными. Отныне звезда носит фамилию своего мужа Даниэля Чистова и зовется Надей Чистовой везде, кроме социальных сетей. Свое раскрученное имя Ермакова решила оставить для поклонников.
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«Прощай, Ермакова. Привет, Чистова. Все, меняю документы! Самый гемор с правами, ИП и загранником, долго менять. Везде буду на фамилии мужа. Ну, кроме соцсетей. Тут привычнее оставаться на своей девичьей», - сообщила Надя Ермакова.
Напомним, Надя Ермакова вышла замуж за Даниэля Чистова в начале сентября. Муж моложе нее на четырнадцать лет.