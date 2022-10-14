«Привет, Чистова»: Надя Ермакова из «Дома-2» взяла фамилию мужа

В жизни бывшей участницы «Дома-2» Надежды Ермаковой произошли большие перемены. На этот раз Надежда сменила уже не свой статус-кво, а фамилию.

В телеграм-канале Надя Ермакова показала свой паспорт с новыми данными. Отныне звезда носит фамилию своего мужа Даниэля Чистова и зовется Надей Чистовой везде, кроме социальных сетей. Свое раскрученное имя Ермакова решила оставить для поклонников.

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