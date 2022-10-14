Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин передумали разводиться

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин. Фото: Global Look Press

Звездная пара аннулировала свое заявление о разводе.

История внезапного развода Сильвестра Сталлоне закончилась примирением.

Напомним, в конце лета 2022 года жена знаменитого актера, модель Дженнифер Флавин подала документы на развод после 25 лет брака. Якобы супруги поссорились из-за новой собаки голливудского мачо и в процессе выяснения отношений поняли, какие они разные.

Но уже через месяц отношения звездной пары вновь потеплели. Они сели, обстоятельно поговорили и вот, 13 октября, адвокаты актера сообщили журналистам, что супруги подали чиновникам штата Флорида уведомление об отмене развода.

Источник издание Page Six добавил, что 76-летний Сталлоне и 54-летная Флавин не только передумали расставаться, но и очень счастливы вместе. Пару видели уже на нескольких мероприятиях держащихся за руки и улыбающихся.

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Добавим, что у Сильвестра и Дженнифер трое уже взрослых дочерей. Также у «Рокки» есть два сына от первого брака. Актер был женат трижды.

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