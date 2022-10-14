Макс Покровский из «Ногу свело» обозвал группу «СерьГа» и Сергея Галанина «говнороком»

Однако, судя по всему, спокойное время для Сергея Галанина закончилось, а все благодаря Максу Покровскому, который неожиданно вспомнил про коллегу в YouTube-проекте «А поговорить?»

Припомнив главную песню группы «Свет в оконце», он неожиданно пришел к выводу, что Сергей Галанин тоже должен был стать оппозиционером, следуя зову своей же собственной композиции. Покровский при этом назвал группу Галанина «говнороком».

Отметим, что Макс Покровский живет в США уже много лет, оттуда певец стал сильно переживать за свою родину.