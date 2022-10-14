«Не зафиксировано ни одного «Лобного места»: Марина Кравец — о сравнениях шоу «Влюбись, если сможешь» с «Домом-2»

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Марина Кравец пообещала, что в новом проекте говорится про отношения, честность, искренность, любовь и дружбу. И показывается невероятная красота нашей планеты. Реалити-шоу снималось в ЮАР.

«Проще говоря, про просмотр шоу: если в нем участвую я, вам волноваться не о чем», — заверила Марина Кравец.

Реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» выходит в эфир на телеканале ТНТ с понедельника по четверг в 22:00.