«Не зафиксировано ни одного «Лобного места»: Марина Кравец — о сравнениях шоу «Влюбись, если сможешь» с «Домом-2»

В минувший понедельник, 10 октября, на телеканале ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Влюбись, если сможешь», которое ведут Марина Кравец и Анна Хилькевич.
По словам Марины Кравец, ее поклонники признались, что сомневаются, стоит ли его смотреть. Люди переживают, что это будет нечто, похожее на реалити-шоу «Дом-2».
«Друзья, судя по комментариям, некоторые сомневаются, смотреть ли проект «Влюбись, если сможешь», вдруг будет то же шоу, которое нельзя называть, но часть «3». Нет, не будет. Это совершенно другой проект. И в нем не зафиксировано ни одного «Лобного места», — высказалась Марина Кравец.
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Марина Кравец пообещала, что в новом проекте говорится про отношения, честность, искренность, любовь и дружбу. И показывается невероятная красота нашей планеты. Реалити-шоу снималось в ЮАР.
«Проще говоря, про просмотр шоу: если в нем участвую я, вам волноваться не о чем», — заверила Марина Кравец.
Реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» выходит в эфир на телеканале ТНТ с понедельника по четверг в 22:00.