По любви не получилось: на кого в спектакле с Прилучным заменили Карпович

Мирославе Карпович подобрали замену в спектакле с Павлом Прилучным «Косметика врага». В постановке артисты изображают чувства, но, похоже, по любви разойтись им все-таки не удалось.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, после расставания с Карпович Прилучный публично заявил, что они не были парой. А теперь вот кто-то из них явно не захотел пылать страстью ко второму артисту на сцене.
Теперь, вместо Мирославы Карпович в спектакле «Косметика врага» будет работать с Павлом Прилучным актриса Екатерина Иванова, пишет «Стархит».
А «папина дочка» нервно отреагировала на звонок корреспондента Teleprogramma.pro, когда тот пытался узнать подробности. Услышав вопрос, она просто бросила трубку.