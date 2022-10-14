По любви не получилось: на кого в спектакле с Прилучным заменили Карпович

Мирославе Карпович подобрали замену в спектакле с Павлом Прилучным «Косметика врага». В постановке артисты изображают чувства, но, похоже, по любви разойтись им все-таки не удалось.

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Напомним, после расставания с Карпович Прилучный публично заявил, что они не были парой. А теперь вот кто-то из них явно не захотел пылать страстью ко второму артисту на сцене.