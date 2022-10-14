Как, слушая радио «Хит FM», выиграть фирменный торт

Фото: Радио Хит FM

Фото: Радио «Хит FM»

 

Популярная радиостанция поможет сделать жизнь более сладкой и радостной.

Начиная с 17 октября, три недели подряд ежедневно слушатели радио «Хит FM» будут соревноваться за право стать обладателем вкусного приза — торта от радиостанции, декорированного фирменным логотипом.

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Чтобы получить заветный торт, нужно всего лишь слушать радио «Хит FM» с 10:00 до 11:00 и победить в игре «По-любому, торт!». Как победить? Это совсем просто: нужно прислать сообщение, в котором вы объясните, почему вам необходим торт именно сегодня. Если номер ответа совпадет с датой — вы выиграли! Радио «Хит FM» устраивает эту акцию, чтобы напомнить, что в жизни всегда есть место празднику, сообщает «Русское радио».

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