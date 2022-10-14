«Сдала Родину врагу» и «должна исчезнуть»: Пугачеву распек Худяков после ее выходки в Тель-Авиве

В личном блоге она заявила: «Я счастлива!» — и выставила фотку с лучезарной улыбкой из Израиля.

А теперь подлила масла в огонь фотосессией с Земфирой в Тель-Авиве. Народ искренне не понимает и пишет в комментариях в Сети, что эта показная радость — совсем неуместна.

Вот и политик Роман Хуядков не стал жалеть слов на народную артистку.

«У Пугачевой, которую мы увидели, увы, сдающей Родину, — на лице что угодно, но только не улыбка. Тянули ее, похоже, за углы рта помощники. Человек в таком состоянии ума должен не просто «уходить со сцены» (уже уходила), но и исчезать со всех «радаров». А она решила «триумфально» вернуться. Встреча бывших певиц, одна из которых давно не записывает новые песни, потому что не может, и второй, которая записывает, но лучше бы этого не делала — талант иссяк, и поклонники тоже, выглядит вымученной», — написал Роман Худяков в соцсетях.