«Любимый мой папуля»: Галина Юдашкина публично обратилась к отцу из-за особенной даты

Четырнадцатого октября — особенный день в звездной семье известного кутюрье Валентина Юдашкина.

Именитый модельер принимает поздравления по случаю прекрасной даты: ему исполнилось 59 лет.

В числе первых знаменитость поздравила его дочь Галина Юдашкина, которая сейчас находится далеко от родителей, поскольку живет со своим мужем и тремя детьми в Гонконге. В микроблоге Галина Юдашкина трогательно обратилась к отцу, пожелав ему здоровья.

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