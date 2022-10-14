«Любимый мой папуля»: Галина Юдашкина публично обратилась к отцу из-за особенной даты

Четырнадцатого октября — особенный день в звездной семье известного кутюрье Валентина Юдашкина.
Именитый модельер принимает поздравления по случаю прекрасной даты: ему исполнилось 59 лет.
В числе первых знаменитость поздравила его дочь Галина Юдашкина, которая сейчас находится далеко от родителей, поскольку живет со своим мужем и тремя детьми в Гонконге. В микроблоге Галина Юдашкина трогательно обратилась к отцу, пожелав ему здоровья.
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«Любимый мой папуля, с днем рождения тебя! Самое главное, что я могу пожелать тебе в этот день, это здоровья! Очень сильно тебя любим!» — написала Галина Юдашкина.
Напомним, ранее Валентина Юдашкина с днем рождения поздравила его супруга Марина Юдашкина, разместив свои пожелания в соцсети. Свои поздравительные комментарии под постом Юдашкиной оставили певица Кристина Орбакайте, фэшн-гуру Эвелина Хромченко и другие знаменитости.