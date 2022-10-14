«В знак протеста»: почему на самом деле Бондарчук носит лысину

Для роли красавца-гардемарина требовалась красивая шевелюра, которая и была у молодого артиста. Однако старшине в какой-то момент надоело, что один из солдат ходит по плацу в неуставном виде, и он приказал побрить его.

Из-за этого Жигунову пришлось появляться на съемочной площадке в паричке, а Федор Бондарчук даже устроил акцию протеста в честь актера.