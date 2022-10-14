«В знак протеста»: почему на самом деле Бондарчук носит лысину

Федор Бондарчук.

Федор Бондарчук. Фото: Global Look Press

Оказалось, что в бессменном имидже режиссера виноват Сергей Жигунов.

Сергей Жигунов рассказал в соцсетях своим поклонникам о времени, когда он служил в армии в кавалерии и одновременно снимался в «Гардемаринах, вперед!».

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Для роли красавца-гардемарина требовалась красивая шевелюра, которая и была у молодого артиста. Однако старшине в какой-то момент надоело, что один из солдат ходит по плацу в неуставном виде, и он приказал побрить его.

Из-за этого Жигунову пришлось появляться на съемочной площадке в паричке, а Федор Бондарчук даже устроил акцию протеста в честь актера.

«Когда меня постригли, Федя Бондарчук, с которым мы вместе служили, в знак протеста побрился наголо — не по уставу. Так до сих пор и ходит», — поведал Сергей Жигунов.

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