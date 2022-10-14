Сынок повис на папе, дочка прижалась к мачехе: Прилучный отдохнул в Подмосковье с детьми и Брутян

Павел Прилучный недолго изображал дипломата после жалоб Агаты Муцениеце. Напомним, экс-жена «мажора» в одном из интервью призналась, что ей неприятны вылазки ее бывшего мужа с женой и детьми. Она считает, что этот отдых нужно разделять.

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Первое время Прилучный прислушивался к словам Муцениеце и действительно стал проводить время с наследниками без Брутян. Но теперь все встало на свои места – он вновь отметился в одном из подмосковных отелей и с детьми, и с молодой женой.