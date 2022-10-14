Костюмчики в нежных тонах: Ефременкова похвасталась обновками для новорожденных сыновей бренда «Роберто Кавалли»

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова, в марте впервые ставшая мамой, сделала подарки для новорожденных сыновей-близнецов Юлии Ефременковой.
Фирменные пакеты французского торгового центра «Галерея Лафайет» Юлии Ефременковой доставили прямо в клинику, где она все еще находится с малышами.
Восторгу молодой мамы не было предела. Рассматривая детские вещи итальянского дизайнера Роберто Кавалли, Юлия Ефременкова пищала от восторга.
«Обещала вам сделать распаковочку. Боже, что же там за такое красивое лежит? Одному пупсику комплект: шапочка, слюнявчик и костюмчик. Божечки, какое все маленькое, сладенькое. И второму пупсику. Тут африканский принт. Будут нарядные мальчуганы бегать. Это нам от Маргошки подарочки. Спасибо, дорогая!» — показала Юлия Ефременкова наряды в нежных тонах.
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Напомним, сыновья Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения. Вот уже четвертую неделю молодая мама вместе с детьми находится в клинике.
Костюмчик для одного из сыновей Юлии Ефременковой. Фото: соцсети