Костюмчики в нежных тонах: Ефременкова похвасталась обновками для новорожденных сыновей бренда «Роберто Кавалли»

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова, в марте впервые ставшая мамой, сделала подарки для новорожденных сыновей-близнецов Юлии Ефременковой.

Фирменные пакеты французского торгового центра «Галерея Лафайет» Юлии Ефременковой доставили прямо в клинику, где она все еще находится с малышами.

Восторгу молодой мамы не было предела. Рассматривая детские вещи итальянского дизайнера Роберто Кавалли, Юлия Ефременкова пищала от восторга.