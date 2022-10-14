Опубликованы откровения Пугачевой: «Страшно. Разве можно быть довольной, глядя на это?»

Напомним, недавно Алла Пугачева встречалась с Ренатой Литвиновой и Земфирой в Израиле, куда Рамазанова прилетела с концертом. Ранее казанская певица нелицеприятно высказывалась о Примадонне, говоря, что она не знает о ее творчестве вообще и не ценит ее. Но на сей раз вдруг заявила, что они «обе — певицы своей страны». Обе они, к слову, сейчас предпочитаю жить за пределами «своей страны».