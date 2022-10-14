Глаз не оторвать: Валю Карнавал в одном белье на волнительных чреслах сфотографировали у окна

Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: соцсети

Звезда подразнила публику эффектными формами.

Валя Карнавал немало впечатлила своих поклонников, выставив в Сеть кадры, сделанные у окна. Блогер примерила шелковую сорочку на тонких бретелях, благодаря чему ее формы стали выглядеть еще эффектнее.

Фолловеры взбудоражились не на шутку, особенно им понравилось, что Валя Карнавал позировала в таком зыбком месте, ведь за стеклом люди могли наблюдать происходящее.

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Валя Карнавал. Фото: соцсети.

«Ну что за девочка наша!», «Нереальная королева», «Бандитка, для кого стараешься?», «Воу-воу, полегче!» — комментировали фото подписчики Валя Карнавал.

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