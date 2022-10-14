Комикс про Супермена с нетрадиционной ориентацией закроют из-за низких продаж

Недолго музыка играла, недолго парни танцевали…
Запущенный летом комикс про Супермена с бисексуальной ориентацией, который влюбляется в парня, закроют. Издательство DC Comics объявило на мероприятии New York Comic Con, что в декабре выйдет 18-й и последний выпуск этой серии. Продажи оказались слишком низкими.
Напомним, речь идет о комиксах про 17-летнего сына оригинального Супермена, который примерил красно-синий костюм отца и начал заниматься различными социальными проблемами — от стрельбы в школах и миграции беженцев до изменений климата. В пятом выпуске герой завязал отношения с молодым активистом, и это была громкая новость в мире комиксов — Супермен-гей.
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Но продажи есть продажи. Армии фанатов данная ветка приключений «человека из стали» не собрала. Впрочем, создатели персонажа не собираются отказываться от него. Они пообещали, что находящийся в поисках себя сын Супермена вернется в других сериях комиксов.
По материалам Daily Mail.