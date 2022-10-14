Фанатка умерла во время концерта исполнителя хита «Сияй» в Красноярске

Трагедией завершился концерт певца Ramil’ в Красноярске. Во время выступления скончалась девушка.

Как сообщается, причиной смерти фанатки исполнителя хита «Сияй» мог стать дым, который пускался во время выступления.

Очевидцы рассказали, что девушку вынесли из толпы на руках почти в самом начале концерта. Она стояла рядом с дым-машиной, несмотря на предупреждения о том, что это небезопасно. Поклонницу певца Ramil’ передали врачам скорой помощи, но спасти девушку не удалось.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Сам певец Ramil’ во время выступления не заметил инцидента, но позже отреагировал на него в своем телеграм-канале. Правда, потом публикации удалил.

По материалам телеграм-канала Mash.