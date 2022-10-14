Выяснилось, кто именно заявил на Клаву Коку в следком: из-за юбки ее обвиняют в оскорблении верующих

Выяснилось, что на Клаву Коку написали жалобу в Следственный комитет на имя его главы Александра Бастрыкина представители Фонда защиты национального исторического наследия.

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Они просят следком проверить творчество артистки на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий, а также возбудить в отношении артистки уголовное дело (статья 148 УК РФ). По данным ТАСС, по заявлению уже инициирована проверка.

В фонде подтвердили агентству факт подачи данного заявления и сообщили, что верят в объективную оценку творчества певицы.

«Необходимо пресекать преступные действия в том числе некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих», - заявил директор фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов.