Выяснилось, кто именно заявил на Клаву Коку в следком: из-за юбки ее обвиняют в оскорблении верующих

Выяснилось, что на Клаву Коку написали жалобу в Следственный комитет на имя его главы Александра Бастрыкина представители Фонда защиты национального исторического наследия.
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Они просят следком проверить творчество артистки на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий, а также возбудить в отношении артистки уголовное дело (статья 148 УК РФ). По данным ТАСС, по заявлению уже инициирована проверка.
В фонде подтвердили агентству факт подачи данного заявления и сообщили, что верят в объективную оценку творчества певицы.
«Необходимо пресекать преступные действия в том числе некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих», - заявил директор фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов.
Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что якобы Клава Кока выступала в мини-юбке возле российского флага, на фоне храма, произошло это в сентябре во Владивостоке. Жители города возмутились внешним видом звезды.
Не исключено, что именно этот факт и спровоцировал заявление со стороны Фонда. Сама же Клава Кока тогда заверила поклонников, что выступала в плаще.