«Головы остынут и придет понимание»: Сергей Светлаков сделал заявление об Иване Урганте

Известный шоумен Сергей Светлаков высказался в поддержку Ивана Урганта, на которого в последнее время обрушился хейт.

Сергей Светлаков считает это большой несправедливостью, он выразил уверенность, что со временем горячие головы остынут и все вернется на круги своя.

«С Ваней мы периодически видимся — ездим друг к другу в гости, ведь он мой друг, всегда им был и, уверен, будет. И да, на мой взгляд, весь хейт, направленный на него, — это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придет понимание, насколько нам нужны такие люди как он — способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиа-среду к лучшему», — высказался Сергей Светлаков.