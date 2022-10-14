«Встал в один ряд с Пушкиным и Достоевским»: Газманов возвеличил Маска после его «отмены»

Изображение Илона Маска спрятали на билбордах в Одессе. По распоряжению местной мэрии его плакаты просто заклеили. Произошло это после того, как предприниматель честно поделился своим мнением о происходящем в мире.
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Музыкант Родион Газманов поддержал «запрещенного» Илона Маска, сравнив его с русскими писателями.
«Сегодня он встал в один ряд с Пушкиным и Достоевским. Учитесь», — высказался сын народного артиста Олега Газманова, намекнув на аналогичную «отмену» на Украине российских классиков.