«Встал в один ряд с Пушкиным и Достоевским»: Газманов возвеличил Маска после его «отмены»

Родион и Олег Газмановы.

Родион и Олег Газмановы. Фото: Global Look Press

В Одессе плакат с Илоном Маска решено было спрятать от глаз народа.

Изображение Илона Маска спрятали на билбордах в Одессе. По распоряжению местной мэрии его плакаты просто заклеили. Произошло это после того, как предприниматель честно поделился своим мнением о происходящем в мире.

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Музыкант Родион Газманов поддержал «запрещенного» Илона Маска, сравнив его с русскими писателями.

«Сегодня он встал в один ряд с Пушкиным и Достоевским. Учитесь», — высказался сын народного артиста Олега Газманова, намекнув на аналогичную «отмену» на Украине российских классиков.

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