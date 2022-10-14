Такого не было с 90-х годов: крупнейшая денежная реформа грядет в России

С 90-х годов прошлого века Банк России впервые проводит денежную реформу. Скоро купюры образца 1997 года исчезнут из оборота.

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Процесс запущен с июня 2022 года. Сначала взялись за сторублевку. На ней вместо Большого театра и Аполлона в античной квадриге будут изображены Спасская башня Кремля и Ржевский мемориал.

Теперь известно об изменении 500-рублевой купюры. Окончательный дизайн пока еще только выбирают – замене подлежат оба изображения на банкноте. Банк России представил более 60 вариантов с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа. Из наиболее вероятных – это скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову либо беседка «Эолова арфа», пишет Sportkp. Старые образцы купюр планируют вывести полностью из оборота к 2025 году.