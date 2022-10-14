Галкин* не хочет: почему Пугачева не продает замок в Грязи, и что с ним будет дальше

Шоумен Рустам Солнцев поделился в эксклюзивном интервью для Teleprogramma.pro своими мыслями на этот счет.

«Думаю, что Максим Галкин* ждет каких-то перемен в стране, чтобы вернуться домой, потому и не продает.

Кроме того, сейчас замок не продают, потому что там много вещей и ценностей. И пока в Грязь будет периодически приезжать Алла, каким-то образом контролировать порядок в доме. Если перемен не произойдет, Пугачева наймет людей, которые перевезут все эти вещи туда, где Алла и Максим будут жить на постоянной основе», - прокомментировал специально для Teleprogramma.pro Рустам Солнцев.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.