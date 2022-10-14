Принимает поздравления: что сказал директор Нетребко про ее беременность

Оперная певица Анна Нетребко своими округлившимися формами вызвала у поклонников подозрения в беременности. Люди в соцсети звезды стали сравнивать снимки и увидели, что на последних кадрах из Неаполя артистка всячески старается прикрывать живот. И теперь фолловеры пишут ей поздравления в микроблоге.

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Сама Нетребко не реагирует на слухи. А вот ее российский директор Владислав Монастырский прокомментировал слухи, сославшись на позицию самой звезды.

«По всем вопросам касательно ее в России она меня просила говорить два английских слова: No comment. Так что ничего не могу сказать. Все, что она посчитает нужным сказать, она сама скажет в соцсетях. За ней там много человек следят, там она и рассказывает, что считает нужным», — цитирует представителя певицы сайт Newinform.

Напомним, Анна Нетребко замужем за тенором Юсифом Эйвазовым. У нее есть ребенок от предыдущего брака с Эрвином Шроттом, 14-летний Тьяго.