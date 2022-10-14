Где остановилась Пугачева в Израиле с детьми: гораздо скромнее российского замка (фото)

Как сообщает КП, Пугачева вновь поселилась с родственниками в роскошном доме брата Максима Галкина, Дмитрия. Оценивается этот коттедж примерно в 400 миллионов рублей, что гораздо скромнее цифры, которую Пугачева и ее муж хотят получить за замок в Грязи (один миллиард рублей).

Впрочем, сейчас уже появилась информация, что Галкин* не желает продавать свои хоромы — не исключено, что семья вернется в Россию.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.