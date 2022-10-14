«Столько престарелого хомячья»: Садальский раскатал Цискаридзе, вскрыв подноготную артиста

Актер Стас Садальский, давно проявляющий неприязнь к Николаю Цискаридзе, снова прошелся катком по своему оппоненту. На этот раз он решил дать характеристику танцору и выдать его амбиции.

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Садальский напомнил, что Цискаридзе раньше был премьером в Большом театре, но его «со скандалом еле выперли оттуда». Однако артист намерен вернуться в родные стены — поистине наполеоновские планы.

«На данный момент Цискаридзе занимает административную должность ректора Вагановской академии в Питере. Коля мечтает о должности директора главного театра страны в Москве, откуда его уволили. И не просто мечтает, а делает все возможное и невозможное, интригами, чтобы его мечта осуществилась», — раскрыл планы звезды актер.

Садальский назвал зашкаливающим количество интервью и съемок Цискаридзе на ТВ и в прессе. Поэтому допускает, что прорваться в руководство главного театра у него получится.