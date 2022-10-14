Николаев и Андреева оценили шоколадный образ Нетребко в Нью-Йорке: полный восторг (фото)

Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Анна Нетребко продолжает путешествовать по миру.

Анна Нетребко не поменяла своего образа жизни после скандального отречения от страны. Звезда все так же путешествует по миру, хотя ее география несколько сократилась. Теперь в списке ее туров нет России.

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Накануне звезда рассказала, как она любит Нью-Йорк осенью. По ее словам, в это время город в США очень красив своими красками, поэтому она старается выбрать время для очередного тура в эту сторону перед началом холодов.

Анна Нетребко запечатлелась в шоколадном комбинезоне и ковбойской шляпе на фоне осеннего пейзажа и показала снимок в соцсетях. Композитор Игорь Николаев и ведущая Екатерина Андреева восторженно оценили ее лук, поставив под кадром лайки.

Анна Нетребко. Скриншот: соцсети

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