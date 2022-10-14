Николаев и Андреева оценили шоколадный образ Нетребко в Нью-Йорке: полный восторг (фото)

Накануне звезда рассказала, как она любит Нью-Йорк осенью. По ее словам, в это время город в США очень красив своими красками, поэтому она старается выбрать время для очередного тура в эту сторону перед началом холодов.

Анна Нетребко запечатлелась в шоколадном комбинезоне и ковбойской шляпе на фоне осеннего пейзажа и показала снимок в соцсетях. Композитор Игорь Николаев и ведущая Екатерина Андреева восторженно оценили ее лук, поставив под кадром лайки.