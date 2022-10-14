Новости шоу-бизнеса: пропавший внук Пугачевой вышел на связь, что будет с «Вечерним Ургантом», стала известна судьба Нагиева

Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Главные события 13 октября в материалах сайта Teleprogramma.pro.

Что будет с «Вечерним Ургантом»

После бегства Ивана Урганта весной в Израиль его вечернее шоу убрали из эфиров на Первом канале. А осенью развлекательный контент начал возвращаться в сетку. Стало известно, что команду «Вечернего Урганта» не уволили, и к Новому году она готовит шоу. Правда, без самого Урганта.

Внук Пугачевой объявился

Пропавший с Интернет-радаров внук Пугачевой Дени Байсаров изволил объявиться. Младший наследник Кристины Орбакайте показал, что находится в Москве. А также принял в гостях маму и заснял на видео процесс своего фотографирования с ней. В общем, отчитались по полной.

Кристина Орбакайте и Дени Байсаров. Фото: соцсети звезды

Кушанашвили предал Кудрявцеву

Отар Кушанашвили спустя много лет покаялся перед Лерой Кудрявцевой и рассказал всем, как предал ее. В период совместной работы на ТВ журналист следил за каждым шагом коллеги и докладывал о ней ее бойфренду, который избивал потом телеведущую. Делал это Кушанашвили потому, что ему предложили неплохой гонорар за слежку.

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Нагиев объявился на старом месте

Ушедший с Первого канала Дмитрий Нагиев объявился на старом месте работы. Артист вернулся в театр и готовится дать спектакли со своим участием – знаменитую «Кысю». Пьесы уже анонсированы на афишах – 23 ноября в Москве и 3 декабря в Петербурге.

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