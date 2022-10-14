Новости шоу-бизнеса: пропавший внук Пугачевой вышел на связь, что будет с «Вечерним Ургантом», стала известна судьба Нагиева

Что будет с «Вечерним Ургантом»

После бегства Ивана Урганта весной в Израиль его вечернее шоу убрали из эфиров на Первом канале. А осенью развлекательный контент начал возвращаться в сетку. Стало известно, что команду «Вечернего Урганта» не уволили, и к Новому году она готовит шоу. Правда, без самого Урганта.

Внук Пугачевой объявился

Пропавший с Интернет-радаров внук Пугачевой Дени Байсаров изволил объявиться. Младший наследник Кристины Орбакайте показал, что находится в Москве. А также принял в гостях маму и заснял на видео процесс своего фотографирования с ней. В общем, отчитались по полной.