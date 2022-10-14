Новости шоу-бизнеса: пропавший внук Пугачевой вышел на связь, что будет с «Вечерним Ургантом», стала известна судьба Нагиева

Что будет с «Вечерним Ургантом»
После бегства Ивана Урганта весной в Израиль его вечернее шоу убрали из эфиров на Первом канале. А осенью развлекательный контент начал возвращаться в сетку. Стало известно, что команду «Вечернего Урганта» не уволили, и к Новому году она готовит шоу. Правда, без самого Урганта.
Внук Пугачевой объявился
Пропавший с Интернет-радаров внук Пугачевой Дени Байсаров изволил объявиться. Младший наследник Кристины Орбакайте показал, что находится в Москве. А также принял в гостях маму и заснял на видео процесс своего фотографирования с ней. В общем, отчитались по полной.
Кристина Орбакайте и Дени Байсаров. Фото: соцсети звезды
Кушанашвили предал Кудрявцеву
Отар Кушанашвили спустя много лет покаялся перед Лерой Кудрявцевой и рассказал всем, как предал ее. В период совместной работы на ТВ журналист следил за каждым шагом коллеги и докладывал о ней ее бойфренду, который избивал потом телеведущую. Делал это Кушанашвили потому, что ему предложили неплохой гонорар за слежку.
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press
Нагиев объявился на старом месте
Ушедший с Первого канала Дмитрий Нагиев объявился на старом месте работы. Артист вернулся в театр и готовится дать спектакли со своим участием – знаменитую «Кысю». Пьесы уже анонсированы на афишах – 23 ноября в Москве и 3 декабря в Петербурге.