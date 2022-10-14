«Юмор там давно не ночевал»: раздухарившегося Галкина* привели в чувство после его громкого заявления

Раздухарившегося шоумена тут же спустили с небес на землю. Журналист Михаил Шахназаров напомнил артисту и всем, что на европейской сцене муж Пугачевой шутит лишь для украинской публики, которой в Старом Свете теперь много.

«Юмор там давным-давно и не ночевал. По поводу психотерапевтического эффекта: он сейчас шутит на потребу украинской публики. А там палец покажи, все смеются», - объяснил расклад Шахназаров в программе «Полный абзац».

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Галкин*, отметим, в Испании, действительно, украинизировался. Он начал шутить на мове, а также обзавелся хустинкой от поклонницы с Незалежной.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента