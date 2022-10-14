«Вы увидели, как она любит родину?»: Шахназаров назвал Пугачеву убийцей российской эстрады

Алла Пугачева второй раз за год сбежала из России. Сначала весной они с мужем Максимом Галкиным* пытались инкогнито уехать заграницу, но были замечены, а теперь в сентябре Примадонна без каких-либо предупреждений и объяснений улетела в Израиль. Поговаривают, что звезда эмигрировала.
Порадовался сему факту журналист Михаил Шахназаров. В программе «Полный абзац» на YouTube обозреватель изобличил артистку и назвал убийцей эстрады.
«Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее «Рождественских встреч» и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову», - заявил Шахназаров.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента