«Вы увидели, как она любит родину?»: Шахназаров назвал Пугачеву убийцей российской эстрады

Порадовался сему факту журналист Михаил Шахназаров. В программе «Полный абзац» на YouTube обозреватель изобличил артистку и назвал убийцей эстрады.

«Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее «Рождественских встреч» и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову», - заявил Шахназаров.