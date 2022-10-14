«В России ему делать нечего!»: оскорбившему страну Покровскому дали по носу

Певец Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело!», давно обосновался в Штатах. Оттуда минувшим летом артист сделал целый ряд оскорбляющих родину заявлений, активно поддержал Украину и посвятил ей песню.

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Однако, певец поутих, вдохновение и запал угасли. В своем недавнем интервью Ирине Шихман на YouTube Покровский даже заговорил о возвращении в Россию, но признался – боится. Как бы не вышла, мол, боком ему его антироссийская патетика. Хоть и удивляется, что пока никаких санкций против него нет.

Меж тем, многие сограждане убеждены – Покровский не имеет права приезжать в Россию. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил сайту «Экспресс-газета», почему.