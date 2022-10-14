Зачем на самом деле Орбакайте срочно приехала к младшему сыну

Дети Кристины Орбакайте стали героями прессы за последнюю неделю. Сначала появились сообщения, что старшему сыну певицы, Никите Преснякову, пришла повестка в военкомат, затем – что он не в России. А вскоре и вовсе, по слухам, он сбежал пешком из страны, перейдя границу с Эстонией. Якобы, помогло литовское гражданство – опять же, спасибо маме.

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С младшим тоже возникла неразбериха – Дени Байсаров испарился из соцсетей, хотя ранее был чрезмерно активен, продвигая свои мастер-классы. На волне шумихи Орбакайте решила реабилитировать репутацию хотя бы одного из детей. И срочно наведалась в гости к младшему.

С Дени Байсаровым мама Кристина сделала фото для соцсетей. Она показала у себя, как это было, запечатлев весь процесс на видео. Получается, что Орбакайте приезжала ради снимка, чтобы доказать – и она, и сын в России. Как говорится, не запостил – не было.