«Похоронит окончательно»: чем грозит для Пугачевой интервью с Собчак

Теперь поклонники и заинтересованные ждут с нетерпением нового выпуска Ксении Собчак на YouTube. Однако, есть скептически настроенные, вроде журналиста Михаила Шахназарова, которые убеждены – Примадонне следовало бы отказать Собчак в беседе. И объяснил в шоу «Полный абзац», почему.

«Именно это интервью станет той самой дверью последней, которой хлопнет Алла Борисовна в России. Потому что она этим интервью себя похоронит сто процентов окончательно. Она сожжет абсолютно все мосты. А Собчак нужен хайп, естественно. Ей все равно кого брать – маньяка или Аллу Пугачеву», - убежден журналист.