«Похоронит окончательно»: чем грозит для Пугачевой интервью с Собчак

Когда Ксения Собчак, опровергая эмиграцию, показала, что находится в Тель-Авиве, многие пользователи в Сети заподозрили, что прилетела она к Алле Пугачевой. А позже обе знаменитости посетили одно и то же мероприятие – концерт Земфиры в столице Израиля. Это еще больше укрепило подозрения.
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Теперь поклонники и заинтересованные ждут с нетерпением нового выпуска Ксении Собчак на YouTube. Однако, есть скептически настроенные, вроде журналиста Михаила Шахназарова, которые убеждены – Примадонне следовало бы отказать Собчак в беседе. И объяснил в шоу «Полный абзац», почему.
«Именно это интервью станет той самой дверью последней, которой хлопнет Алла Борисовна в России. Потому что она этим интервью себя похоронит сто процентов окончательно. Она сожжет абсолютно все мосты. А Собчак нужен хайп, естественно. Ей все равно кого брать – маньяка или Аллу Пугачеву», - убежден журналист.