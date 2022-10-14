«Слали мне проклятия»: невеста Киркорова объяснила, почему сбежала от певца

Певица, телеведущая Катя Гусева была невестой Филиппа Киркорова. Об этом она рассказала в интервью шоу «Алена, блин!» на YouTube. Девушка рассказала, почему свадьба так и не состоялась.

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С Киркоровым Гусева познакомилась много лет назад, когда была телеведущей и брала у него интервью, после знакомства они стали часто общаться, и закрутился роман. О свадьбе, по словам певицы, помышляли оба, но она передумала и ушла от него, поскольку испугалась.