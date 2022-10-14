«С кем вы там тусите? Они же вас все и сдадут!»: Пугачеву предупредили об опасности дружбы с Земфирой

Неожиданный контакт Аллы Пугачевой и Земфиры в Израиле до сих пор не укладывается в головах многих земляков. Примадонна, напомним, посетила концерт певицы в Тель-Авиве и зажгла на танцполе, а после звезды сфотографировались и обменялись любезностями в Сети.
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Журналист Михаил Шахназаров предостерег Примадонну от подобных друзей. Он напомнил, что Земфира несколько лет назад заявляла, что для нее певицы Пугачевой не существует. И якобы песен ее она никогда не слышала. По мнению обозревателя, это невозможно: в советские годы не услышать ее песен просто было невозможно – они звучали отовсюду. За что назвал Земфиру жесткой и лицемерной.
«Алла Борисовна, с кем вы там тусите? Они же вас все и сдадут!» - предостерег Шахназаров Пугачеву.