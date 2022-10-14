Максим Покровский – про приезд в Россию: «Я боюсь въехать»

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский давно переехал в Нью-Йорк, казалось даже, что про него уже все на родине забыли. Но полгода назад он активно заявил о себе, начал открыто выступать за Украину и осуждать российские действия по защите Донбасса.

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Это даже его творчески вдохновила: он выпустил пять песен против родины, одна из последних – с названием «Украина». И назвал ее чуть ли не нетленкой. А коллег из страны, поддерживающих происходящее, обозвал дурачками.

Однако, спустя время пыл артиста поугас. В новом интервью Ирине Шихман он признался, что боится теперь возвращаться в Россию. Хоть ранее и не исключал такой возможности.