«Не знаю, что произошло со мной»: Виктория Боня чувствует, что горы ее изменили

Виктория Боня в Иордании

Виктория Боня. Фото: соцсети

Телеведущая призналась в этом во время пробежки по Монако.

Модель Виктория Боня, которая недавно побывала в Гималаях и стойко перенесла все сложности восхождения на одну из горных вершин в составе небольшой группы, вновь привыкает к нормальной жизни в «родном» Монако.

В четверг она поделилась с подписчиками видео, снятым во время пробежки. Звезда призналась, что после похода в горы полна энергии и все физические нагрузки теперь кажутся ей необыкновенно легкими.

«Не знаю, что произошло со мной. Я бегу час, я не могу «набежаться», - заявила Виктория.

По ее словам, выносливость благодаря горам явно повысилась.

«В след раз побегу на гору, иначе не хватает нагрузки телу».

Напомним, Виктория Боня стала звездой благодаря участию в телепроекте «Дом-2». Через три года после ухода с проекта она начала встречаться с миллиардером Алексом Смерфитом и в 2012 году родила от него дочь Анджелину.

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