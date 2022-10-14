«Не знаю, что произошло со мной»: Виктория Боня чувствует, что горы ее изменили

Модель Виктория Боня, которая недавно побывала в Гималаях и стойко перенесла все сложности восхождения на одну из горных вершин в составе небольшой группы, вновь привыкает к нормальной жизни в «родном» Монако.

В четверг она поделилась с подписчиками видео, снятым во время пробежки. Звезда призналась, что после похода в горы полна энергии и все физические нагрузки теперь кажутся ей необыкновенно легкими.

«Не знаю, что произошло со мной. Я бегу час, я не могу «набежаться», - заявила Виктория.

По ее словам, выносливость благодаря горам явно повысилась.