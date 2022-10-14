Смотрите, выставила на обозрение! Юлия Михалкова в черном лифе подчеркнула красивый бюст

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова давно стала для поклонников секс-символом. И по сей день всячески поддерживает его, публикуя откровенные кадры.
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На новом фото Михалкова позирует в черном лифе, выгодно подчеркнувшем красивый бюст. Ракурс в пол-оборота добавил пикантности. Длинные тесемки бюстгальтера обвили талию, сделав образ еще соблазнительнее.
Бедра Михалкова обвязала рубашкой лесоруба. Но бедра все-таки оголила, выставив вверх ногу.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети